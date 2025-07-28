В ЦПД СНБО оценили заявление Трампа о сокращении 50-дневного дедлайна для рф: что сказали
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации СНБО Украины отреагировал на заявление Дональда Трампа о возможном сокращении 50-дневного срока для России относительно соглашения о прекращении огня. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что США понимают необходимость борьбы с агрессией РФ.
В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о возможности сокращения 50-дневного срока для россии относительно соглашения о прекращении огня в войне рф против Украины, пишет УНН.
Очень хорошо, что в США понимают, что путин не собирается прекращать войну и его нужно бить, бить и еще раз - бить
Напомним
28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" главой кремля владимиром путиным и что может сократить 50-дневный срок для россии относительно соглашения о прекращении огня в войне рф против Украины, который он ввел в начале этого месяца.
Ранее в этом месяце Трамп угрожал ввести "жесткие пошлины" на импорт россии в "около 100%", если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине.
50 дней Трампа для РФ: срок не фиксирован - Госдеп23.07.25, 08:05 • 84497 просмотров