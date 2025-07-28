В ЦПД СНБО оценили заявление Трампа о сокращении 50-дневного дедлайна для рф: что сказали

В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о возможности сокращения 50-дневного срока для россии относительно соглашения о прекращении огня в войне рф против Украины, пишет УНН.

Очень хорошо, что в США понимают, что путин не собирается прекращать войну и его нужно бить, бить и еще раз - бить