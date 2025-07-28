У ЦПД РНБО оцінили заяву Трампа щодо скорочення 50-денного дедлайну для рф: що сказали
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації РНБО України відреагував на заяву Дональда Трампа про можливе скорочення 50-денного терміну для Росії щодо угоди про припинення вогню. Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що США розуміють необхідність боротьби з агресією РФ.
У Центрі протидії дезінформації РНБО України відреагували на заяву президента США Дональда Трампа щодо можливості скорочення 50-денного терміну для росії щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні, пише УНН.
Дуже добре, що в США розуміють, що путін не збирається припиняти війну і його потрібно бити, бити і ще раз - бити
Нагадаємо
28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" главою кремля володимиром путіним і що може скоротити 50-денний термін для росії щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні, який він запровадив на початку цього місяця.
Раніше цього місяця Трамп погрожував запровадити "жорсткі мита" на імпорт росії у "близько 100%", якщо протягом 50 днів не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні.
50 днів Трампа для рф: термін не є фіксованим - Держдеп23.07.25, 08:05 • 84498 переглядiв