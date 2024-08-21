В ЦПД при СНБО опровергли фейк о вспышке бактериальной инфекции в Херсоне
Киев • УНН
В Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли информацию о вспышке бактериальной инфекции в Херсоне. Эпидемическая ситуация в норме, никаких вспышек не зафиксировано. Фейк направлен на распространение паники среди населения.
Вражеские Telegram-каналы распространяют сообщения о якобы вспышке бактериальной инфекции в Херсоне, которая угрожает жителям подконтрольных Украине районов. В Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли фейки, указав, что никаких вспышек инфекций не зафиксировано, сообщает УНН.
Детали
Пропагандисты утверждают, что болезнь якобы вызвало загрязнение Днепра телами украинских военных и выход из строя очистных сооружений.
Верифицировав информацию о санитарно-эпидемической ситуации в городе в Херсонской ОГА, Центр сообщает: никаких вспышек инфекций не зафиксировано, эпидемическая ситуация в норме.
В ЦПД напомнили, что недавно в Чернобаевской общине Черкасской области проводилось ежедневное исследование санитарных показателей воды.
Впрочем, и там Госпродпотребслужба не нашла опасных отклонений от норм, санитарно-эпидемическая ситуация в области стабильная.
"Этот фейк направлен на распространение паники среди населения и дискредитации ВСУ", - указали в ЦПД при СНБО.
"Сопротивление": экология на ВОТ на уровне критической черты, среди последствий - вспышка холеры в Крыму31 июля 2024, 16:54 • 36627 просмотров