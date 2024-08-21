В ЦПД при СНБО опровергли фейк о вспышке бактериальной инфекции в Херсоне

Вражеские Telegram-каналы распространяют сообщения о якобы вспышке бактериальной инфекции в Херсоне, которая угрожает жителям подконтрольных Украине районов. В Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли фейки, указав, что никаких вспышек инфекций не зафиксировано, сообщает УНН.

Детали

Пропагандисты утверждают, что болезнь якобы вызвало загрязнение Днепра телами украинских военных и выход из строя очистных сооружений.

Верифицировав информацию о санитарно-эпидемической ситуации в городе в Херсонской ОГА, Центр сообщает: никаких вспышек инфекций не зафиксировано, эпидемическая ситуация в норме.

В ЦПД напомнили, что недавно в Чернобаевской общине Черкасской области проводилось ежедневное исследование санитарных показателей воды.

Впрочем, и там Госпродпотребслужба не нашла опасных отклонений от норм, санитарно-эпидемическая ситуация в области стабильная.

"Этот фейк направлен на распространение паники среди населения и дискредитации ВСУ", - указали в ЦПД при СНБО.

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