В центре Львова задержали неадекватных пьяных дебоширов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В центре Львова задержали неадекватного, пьяного дебошира, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как отметили свидетели происшествия, данный гражданин и его товарищ распивали водку в центре города.
"На замечание представителей муниципальной стражи один из граждан начал драться. После чего была вызвана полиция", - отметили свидетели.
Задержанный мужчина будет доставлен в Галицкий отдел полиции для составления админматериалов, - сообщили патрульные.
Напомним, во Львове бойцы спецподразделения задержали наркодилеров.