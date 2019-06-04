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В центрі Львова затримали неадекватних п'яних дебоширів

В центрі Львова затримали неадекватних п'яних дебоширів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. У центрі Львова затримали неадекватного, п'яного дебошира, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Як зазначили свідки події, даний громадянин та його товариш розпивали горілку в центрі міста.

"На зауваження представників муніципальної варти один з громадян почав битись. Після чого було викликано поліцію", - зазначили свідки.

Затриманий чоловік буде доставлений в Галицький відділ поліції для складання адмінматеріалів, - повідомили патрульні.

Нагадаємо, у Львові бійці спецпідрозділу затримали наркодилерів.

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