В центрі Львова затримали неадекватних п'яних дебоширів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У центрі Львова затримали неадекватного, п'яного дебошира, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як зазначили свідки події, даний громадянин та його товариш розпивали горілку в центрі міста.
"На зауваження представників муніципальної варти один з громадян почав битись. Після чого було викликано поліцію", - зазначили свідки.
Затриманий чоловік буде доставлений в Галицький відділ поліції для складання адмінматеріалів, - повідомили патрульні.
Нагадаємо, у Львові бійці спецпідрозділу затримали наркодилерів.