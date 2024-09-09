Киев • УНН
В центре Киева ремонтируют поврежденную водопроводную магистраль. Движение транспорта ограничено на Бульварно-Кудрявской, давление воды в Шевченковском районе снижено, но все абоненты обеспечены водой.
На время выполнения ремонтных работ давление водоснабжения в сетях Шевченковского района снижено, но все абоненты с водой. Пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Детали
В Киеве обнаружено повреждение водопроводной магистрали диаметром 300 мм. Отмечается, что повреждение трубопровода на ул. Бульварно-Кудрявской, 35 - локализовано. Сейчас проводятся ремонтные работы и, соответственно, - движение транспорта временно ограничено.
На время выполнения ремонтных работ движение транспорта временно ограничено по улице Бульварно-Кудрявской двумя полосами в направлении Берестейского проспекта
Также в администрации города сообщили, со ссылкой на «Киевводоканал», что давление водоснабжения в сетях Шевченковского района временно снижено. Впрочем, согласно информации КГГА, «все абоненты с водой».
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