На время выполнения ремонтных работ давление водоснабжения в сетях Шевченковского района снижено, но все абоненты с водой. Пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Детали

В Киеве обнаружено повреждение водопроводной магистрали диаметром 300 мм. Отмечается, что повреждение трубопровода на ул. Бульварно-Кудрявской, 35 - локализовано. Сейчас проводятся ремонтные работы и, соответственно, - движение транспорта временно ограничено.

На время выполнения ремонтных работ движение транспорта временно ограничено по улице Бульварно-Кудрявской двумя полосами в направлении Берестейского проспекта - говорится в сообщении.

Также в администрации города сообщили, со ссылкой на «Киевводоканал», что давление водоснабжения в сетях Шевченковского района временно снижено. Впрочем, согласно информации КГГА, «все абоненты с водой».

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