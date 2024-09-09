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У центрі столиці ремонтують водогін, обмежено рух Бульварно-Кудрявською вулицею

У центрі столиці ремонтують водогін, обмежено рух Бульварно-Кудрявською вулицею

Київ • УНН

 • 26425 перегляди

У центрі Києва ремонтують пошкоджену водопровідну магістраль. Рух транспорту обмежено на Бульварно-Кудрявській, тиск води в Шевченківському районі знижено, але всі абоненти забезпечені водою.

На час виконання ремонтних робіт тиск водопостачання в мережах Шевченківського району знижено, але усі абоненти з водою. Пише УНН із посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Деталі

У Києві виявлено пошкодження водопровідної магістралі діаметром 300 мм. Зазначається, що пошкодження трубопроводу на вул. Бульварно-Кудрявській, 35 – локалізовано. Зараз проводяться ремонтні роботи і, відповідно, - рух транспорту тимчасово обмежено.

На час виконання ремонтних робіт рух транспорту тимчасово обмежено вулицею Бульварно-Кудрявською двома смугами в напрямку Берестейського проспекту

– ідеться у повідомленні.

Також у адміністрації міста повідомили, із посиланням на "Київводоканал", що тиск водопостачання в мережах Шевченківського району тимчасово знижений. Втім, згідно з інформацією КМДА, "усі абоненти з водою".

На тлі чуток про забруднення річок у КМДА заспокоїли: "вода, що подається в домівки киян, безпечна" 28.08.24, 22:17 • 20598 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоКиїв

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