У центрі столиці ремонтують водогін, обмежено рух Бульварно-Кудрявською вулицею
Київ • УНН
У центрі Києва ремонтують пошкоджену водопровідну магістраль. Рух транспорту обмежено на Бульварно-Кудрявській, тиск води в Шевченківському районі знижено, але всі абоненти забезпечені водою.
На час виконання ремонтних робіт тиск водопостачання в мережах Шевченківського району знижено, але усі абоненти з водою. Пише УНН із посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Деталі
У Києві виявлено пошкодження водопровідної магістралі діаметром 300 мм. Зазначається, що пошкодження трубопроводу на вул. Бульварно-Кудрявській, 35 – локалізовано. Зараз проводяться ремонтні роботи і, відповідно, - рух транспорту тимчасово обмежено.
На час виконання ремонтних робіт рух транспорту тимчасово обмежено вулицею Бульварно-Кудрявською двома смугами в напрямку Берестейського проспекту
Також у адміністрації міста повідомили, із посиланням на "Київводоканал", що тиск водопостачання в мережах Шевченківського району тимчасово знижений. Втім, згідно з інформацією КМДА, "усі абоненти з водою".
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