В центре Парижа дерзко ограбили бутик на полмиллиарда евро

Роскошный магазин нью-йоркского бренда Kith ограбили злоумышленники в воскресенье утром, 10 декабря. Грабители похитили товаров на 600 тыс. евро. Об этом пишет Le Figaro, передает УНН.

Детали

Заведение расположено на улице Пьера Шаррона, 49 в 8-м округе Парижа, неподалеку от Елисейских полей.

По информации, двое вооруженных злоумышленников в масках ворвались в бутик, распыляя слезоточивый газ, обездвижили охранника

Они украли партию часов и украшений и скрылись до прихода полиции на мотоцикле. Ограбление было бы очень быстрым.

Расследование ведет отдел полиции по борьбе с бандитизмом.

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