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В центре Парижа дерзко ограбили бутик на полмиллиарда евро

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 05:55  •  13246 просмотра

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Вооруженные грабители похитили из парижского бутика Kith's товаров на 600 000 евро после того, как вывели из строя охранника слезоточивым газом. Полицейский отдел по борьбе с бандитизмом расследует стремительное ограбление.

Роскошный магазин нью-йоркского бренда Kith ограбили злоумышленники в воскресенье утром, 10 декабря. Грабители похитили товаров на 600 тыс. евро. Об этом пишет Le Figaro, передает УНН.

Детали

Заведение расположено на улице Пьера Шаррона, 49 в 8-м округе Парижа, неподалеку от Елисейских полей.

По информации, двое вооруженных злоумышленников в масках ворвались в бутик, распыляя слезоточивый газ, обездвижили охранника

Они украли партию часов и украшений и скрылись до прихода полиции на мотоцикле. Ограбление было бы очень быстрым.

Расследование ведет отдел полиции по борьбе с бандитизмом.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
У центрі Парижа зухвало пограбували бутик на півмільярда євро
A boutique worth half a billion euros was robbed in the center of Paris
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В центре Парижа дерзко ограбили бутик на полмиллиарда евро

Вооруженные грабители похитили из парижского бутика Kith's товаров на 600 000 евро после того, как вывели из строя охранника слезоточивым газом. Полицейский отдел по борьбе с бандитизмом расследует стремительное ограбление.

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