В центре Киева задержали 36-летнего мужчину, которого разыскивал ТЦК, видео

В Киеве полицейские задержали мужчину во время проверки документов. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, передаёт УНН.

Детали

Во время проведения мероприятий по оповещению населения совместная группа Печерского управления полиции и Печерского районного ТЦК и СП проверяла документы военнообязанных в центре столицы. В результате правоохранители остановили 36-летнего мужчину, который, как выяснилось, находился в розыске за уклонение от военной службы - говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина пытался скрыться, в связи с чем был задержан и доставлен в районный ТЦК и СП. Это событие попало на видео и было освещено в репортаже иностранного СМИ.

По данному факту составлен административный протокол по ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идёт о нарушении правил воинского учёта призывниками, военнообязанными и резервистами. В особый период (во время военного положения) штраф для граждан составляет от 17 000 до 25 500 гривен.

Напомним

С начала 2026 года территориальные центры комплектования и социальной поддержки направили в Национальную полицию более 1,5 млн обращений по поводу розыска граждан, которые, по данным ТЦК, уклоняются от призыва по мобилизации.