В 3 районах области планируют установить 19 когенерационных установок. Соответствующие меморандумы подписали Киевская областная государственная администрация, 6 территориальных общин и инвесторы. Об этом сообщает председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Речь идет о 19 когенерационных установках общей мощностью более 50 МВт. Они будут установлены на объектах с централизованным теплоснабжением в 8 населенных пунктах Вышгородского, Бучанского и Броварского районов. Установки позволят зимой обеспечить людей электроэнергией и теплом. Мощность установок - от 1 до 35 МВт. - рассказал после подписания меморандумов председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Детали

Руслан Кравченко поручил облгазу и ДТЭК не медлить - "зеленый свет" на реализацию проектов.

С нашей стороны также никаких бюрократических преград. Монтаж должен состояться в кратчайшие сроки. Потому что это о нормальных условиях жизни для жителей Киевщины. Несмотря на постоянные атаки врага, - сказал Руслан Кравченко.

Председатель КОГА отметил, что децентрализация энергетики - это то, что уменьшит уязвимость энергетических объектов и обеспечит энергетическую безопасность.

Он добавил, что потребности громад в когенерационных установках значительны. Поэтому КОГА продолжает поиск инвесторов для реализации энергоэффективных проектов.

Для связи на фоне отключений света медикам экстренной помощи в Киевской области передали 10 Starlink - Кравченко