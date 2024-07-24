Киев • УНН
Киевская ОГА подписала меморандумы об установке 19 когенерационных установок в 8 населенных пунктах области. Общая мощность установок превысит 50 МВт, обеспечивая электроэнергией и теплом зимой.
В 3 районах области планируют установить 19 когенерационных установок. Соответствующие меморандумы подписали Киевская областная государственная администрация, 6 территориальных общин и инвесторы. Об этом сообщает председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, пишет УНН.
Речь идет о 19 когенерационных установках общей мощностью более 50 МВт. Они будут установлены на объектах с централизованным теплоснабжением в 8 населенных пунктах Вышгородского, Бучанского и Броварского районов. Установки позволят зимой обеспечить людей электроэнергией и теплом. Мощность установок - от 1 до 35 МВт.
Детали
Руслан Кравченко поручил облгазу и ДТЭК не медлить - "зеленый свет" на реализацию проектов.
С нашей стороны также никаких бюрократических преград. Монтаж должен состояться в кратчайшие сроки. Потому что это о нормальных условиях жизни для жителей Киевщины. Несмотря на постоянные атаки врага,
Председатель КОГА отметил, что децентрализация энергетики - это то, что уменьшит уязвимость энергетических объектов и обеспечит энергетическую безопасность.
Он добавил, что потребности громад в когенерационных установках значительны. Поэтому КОГА продолжает поиск инвесторов для реализации энергоэффективных проектов.
Для связи на фоне отключений света медикам экстренной помощи в Киевской области передали 10 Starlink - Кравченко22 июля 2024, 10:37 • 13095 просмотров