В мае экспорт сахара из Украины вырос на 30%

"Основным импортером украинского сахара в мае остается Азербайджан - почти треть всех поставок месяца (29%). Значительные объемы отправились в Турцию и Таджикистан - 17% и 16% соответственно", - объяснила заместитель председателя правления НАСУ "Укрцукор" Руслана Бутыло.

Согласно данным, за сентябрь-май 2018/2019 МГ экспортировано 378,2 тыс. тонн сахара, что на 13% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

"Напомним, по оценкам аналитического отдела, в следующем сезоне количество работающих сахарных заводов сократится с 42 до 34, а производство сахара ожидается на уровне 1,1-1,2 млн тонн", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине спрогнозировали снижение производства сахара.