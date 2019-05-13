В Україні спрогнозували зменшення виробництва цукру

Як зазначили в асоціації цукровиків, цього року перші сходи цукрових буряків постраждали від перезволоження верхніх шарів ґрунту та високої відносної вологості повітря. За даними Укргідрометцентру, на території України випало приблизно 100–150 мм опадів.

"Бурякоцукрова зона знаходиться у зоні сильно зволоженого ґрунту. Це зумовило часткове вимивання посівів цукрових буряків. Також, внаслідок великої кількості опадів рослини уражуються хворобами, які впливають на ріст, розвиток і цукристість цукрових буряків. Під час підвищеної зволоженості неможливо проводити жодні агрохімічні роботи, так як засоби захисту не встигатимуть проявити свою дію на шкідниках/забур’яненості", - пояснюють в аналітичній службі НАЦУ "Укрцукор".

Окрім того, під час рясних дощів вимивається азот з ґрунту, в наслідок чого погіршується ріст і розвиток цукрових буряків. Слід також враховувати, що у перезволоженому холодному ґрунті молоді рослини гинуть від нестачі кисню.

Враховуючи всі фактори в асоціації спрогнозували, що цукристість і врожайність буде нижче очікуваного рівня, що, в свою чергу вплине на виробництво цукру.

"За нашими прогнозами, цього року ми зможемо отримати в межах 1,1-1,2 млн т цукру. Така кількість може створити певний дефіцит на ринку", - пояснюють в асоціації.

Нагадаємо, в Україні очікується скорочення площ посіву цукрового буряка на 25%.