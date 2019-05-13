В Украине спрогнозировали снижение производства сахара
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В этом году в Украине может существенно уменьшиться урожай свеклы, что повлечет спад производства сахара. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрцукор", передает УНН.
Как отметили в ассоциации сахаропроизводителей, в этом году первые всходы сахарной свеклы пострадали от переувлажнения верхних слоев почвы и высокой относительной влажности воздуха. По данным Укргидрометцентра, на территории Украины выпало примерно 100-150 мм осадков.
"Свеклосахарная зона находится в зоне сильно увлажненной почвы. Это обусловило частичное вымывание посевов сахарной свеклы. Также это обусловлено большим количеством осадков, растения поражаются болезнями, которые влияют на рост, развитие и сахаристость сахарной свеклы. Во время повышенной увлажненности невозможно проводить какие-либо агрохимические работы, так как средства защиты не будут успевать проявить свое действие на вредителях/обилии сорняков", - объясняют в аналитической службе НАЦУ "Укрцукор".
Кроме того, во время обильных дождей вымывается азот из почвы, в результате чего ухудшается рост и развитие сахарной свеклы. Следует также учитывать, что в переувлажненной холодной почве молодые растения погибают от недостатка кислорода.
Учитывая все факторы в ассоциации спрогнозировали, что сахаристость и урожайность будет ниже ожидаемого уровня, что, в свою очередь повлияет на производство сахара.
"По нашим прогнозам, в этом году мы сможем получить в пределах 1,1-1,2 млн т сахара. Такое количество может создать определенный дефицит на рынке", - объясняют в ассоциации.
Напомним, в Украине ожидается сокращение площадей посева сахарной свеклы на 25%.