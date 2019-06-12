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В травні експорт цукру з України зріс на 30%

Київ • УНН

 • 8146 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. За травень поточного маркетингового року, українські виробники експортували понад 40 тисяч тон цукру, що майже на 30% більше ніж в квітні, повідомляє УНН з посиланням на Укрцукор.

В травні експорт цукру з України зріс на 30%

"Основним імпортером українського цукру в травні залишається Азербайджан - майже третина усіх поставок місяця (29%). Значні обсяги відправились до Туреччини та Таджикистану – 17% і 16% відповідно", - пояснила заступник голови правління НАЦУ "Укрцукор" Руслана Бутило.

Згідно даних, за вересень –травень 2018/2019 МР експортовано 378,2 тис. т цукру, що на 13% менше ніж за аналогічний період минулого року.

"Нагадаємо, за оцінками аналітичного відділу, в наступному сезоні кількість працюючих цукрових заводів скоротиться з 42 до 34, а виробництво цукру очікується на рівні 1,1-1,2 млн тон", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні спрогнозували зменшення виробництва цукру.

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