В травні експорт цукру з України зріс на 30%
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. За травень поточного маркетингового року, українські виробники експортували понад 40 тисяч тон цукру, що майже на 30% більше ніж в квітні, повідомляє УНН з посиланням на Укрцукор.
"Основним імпортером українського цукру в травні залишається Азербайджан - майже третина усіх поставок місяця (29%). Значні обсяги відправились до Туреччини та Таджикистану – 17% і 16% відповідно", - пояснила заступник голови правління НАЦУ "Укрцукор" Руслана Бутило.
Згідно даних, за вересень –травень 2018/2019 МР експортовано 378,2 тис. т цукру, що на 13% менше ніж за аналогічний період минулого року.
"Нагадаємо, за оцінками аналітичного відділу, в наступному сезоні кількість працюючих цукрових заводів скоротиться з 42 до 34, а виробництво цукру очікується на рівні 1,1-1,2 млн тон", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні спрогнозували зменшення виробництва цукру.