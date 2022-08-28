Во временно оккупированном Мелитополе раздаются мощные взрывы и автоматные очереди

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«Прямо сейчас, вражеские автоматные очереди и взрывы в северной части Мелитополя, в районе 24-го училища. Так громко, что слышно даже в соседних селениях - Тамбовце и Мирном», — пишет Федоров.

По предварительной информации враг уже в течение 30 минут безуспешно пытается сбить украинский беспилотник.

Ранее

Возле захваченного россией Мелитополя Запорожской области предыдущей ночью раздались четыре взрыва, в результате которых было разрушено здание, где российские оккупанты готовились к так называемому "референдуму" и одной из крупнейших военных баз рашистов.