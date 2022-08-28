Чотири рази не там курили: у Мелітополі зруйновано одну з найбільших військових баз росіян

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“Окупанти мали чергову “пекельну ніч” на території міста Мелітополя. Чотири рази вони десь не там курили. І сьогодні вже, за попередньою інформацією, можемо сказати, що у селі Мирне, яке знаходиться за 10 км від Мелітополя, зруйновано одну з установ, яка відповідала за підготовку референдуму. Трохи пізніше дамо деталі, коли ми матимемо фото/відео підтвердження”, – сказав Федоров.

Деталі

Мер також додав, що частково зруйновано одну з найбільших російських військових баз у Мелітополі, яка розташована на території моторного заводу "Автоцвітліт". Федоров зазначив, що трохи згодом зможе розповісти конкретніші подробиці.

“Підсумувавши це, можна сказати абсолютно точно: ворогові на нашій території некомфортно, на нього не чекають. І зовсім скоро ми розраховуємо, що буде жест доброї волі – вихід з нашого тимчасово окупованого Мелітополя, оскільки щодня вже протягом трьох тижнів у них щось трапляється. Очевидно, курити вони розучилися”, – підсумував міський голова.

Додамо

Раніше Федоров повідомив про гучні вибухи у тимчасово захопленому Мелітополі та в районі міста.