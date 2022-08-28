В Мелитополе и районе прогремели мощные взрывы

Детали

Этой ночью взрывы прогремели в Мелитополе и поселке Мирное Мелитопольского района.

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«В час жители всех районов слышали громкие взрывы. Первый из них был такой силы, что в некоторых домах дрожали окна и посыпалась штукатурка», — написал Федоров.

Также ждем подтверждения того, что ВСУ ювелирно точными ударами отменяли еще одну базу оккупантов.

Добавим

Этой ночью о взрывах сообщали в Запорожье, Харькове и Днепропетровской области.