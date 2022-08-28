В Мелитополе и районе прогремели мощные взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о мощных взрывах в городе и районе. Об этом информирует УНН.
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Этой ночью взрывы прогремели в Мелитополе и поселке Мирное Мелитопольского района.
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«В час жители всех районов слышали громкие взрывы. Первый из них был такой силы, что в некоторых домах дрожали окна и посыпалась штукатурка», — написал Федоров.
Также ждем подтверждения того, что ВСУ ювелирно точными ударами отменяли еще одну базу оккупантов.
Добавим
Этой ночью о взрывах сообщали в Запорожье, Харькове и Днепропетровской области.