В Мелітополі та районі пролунали потужні вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про потужні вибухи у місті та районі. Про це інформує УНН.
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Цієї ночі вибухи пролунали у Мелітополі та селищі Мирне Мелітопольського району.
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«О першій годині мешканці всіх районів чули гучні вибухи. Перший з них був такої сили, що у деяких домах тремтіли вікна і посипалася штукатурка», — написав Федоров.
Також чекаємо підтвердження того, що ЗСУ ювелірно точними ударами відмінусували ще одну базу окупантів.
Додамо
Цієї ночі про вибухи повідомляли у Запоріжжі, Харкові та Дніпропетровській області.