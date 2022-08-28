Четыре раза не там курили: в Мелитополе разрушена одна из крупнейших военных баз россиян

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“У оккупантов была очередная “адская ночь” на территории города Мелитополя. Четыре раза они где-то не там курили. И сегодня уже, по предварительной информации, можем сказать, что в селе Мирное, которое находится в 10 км от Мелитополя, разрушено одно из учреждений, которое отвечало за подготовку референдума. Чуть позже дадим детали, когда у нас будет фото/видео подтверждение”, – сказал Федоров.

Детали

Мэр также добавил, что частично разрушена одна из крупнейших российских военных баз в Мелитополе, расположенная на территории моторного завода "Автоцветлит". Федоров отметил, что чуть позже сможет рассказать более конкретные подробности.

“Подытожив это, можно сказать совершенно точно: врагу на нашей территории некомфортно, его не ждут. И совсем скоро мы рассчитываем, что будет жест доброй воли – уход из нашего временно оккупированного Мелитополя, поскольку каждый день уже в течение трех недель у них что-то случается. Очевидно, курить они разучились”, – подытожил городской голова.

Добавим

Ранее Федоров сообщил о громких взрывах во временно захваченном Мелитополе и в районе города.