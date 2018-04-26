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В Тернополе умерла шестимесячная девочка, которой сделали прививку

Киев • УНН

 • 19736 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти шестимесячной девочки в Тернополе. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Тернопольской области, передает УНН.

В Тернополе умерла шестимесячная девочка, которой сделали прививку

Сообщение о смерти малолетней жительницы областного центра поступило к работникам Тернопольского отдела полиции 23 апреля вечером от врача областной детской больницы. Медик рассказала, что шестимесячная пациентка поступила в заведение в состоянии клинической смерти, спасти ее не удалось.

"Правоохранители выехали на место происшествия. Выяснилось, что никакие реанимационные мероприятия не дали результатов. Родные ребенка предполагают, что причиной могло стать комплексная прививка, которое провели малышу утром того трагического дня. Девочка выглядела абсолютно здоровой, а вечером его состояние внезапно ухудшилось", - рассказали в полиции

По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы смерть младенца наступила от острой дыхательной недостаточности. Всего будет проведено еще ряд экспертиз для установления, действительно ли такие летальные осложнения могла повлечь вакцинация.

Сведения о событии внесены в единый реестр расследования преступлений согласно статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". Расследование продолжается.

Напомним, смерть ребенка, которая произошла в Сумской области, стала основанием для запрета вакцины болгарского производства.

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