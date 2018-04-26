В Тернополі померла шестимісячна дівчинка, якій зробили щеплення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерть шестимісячної дівчинки в Тернополі. Про це повідомив відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає УНН.
Повідомлення про смерть малолітньої мешканки обласного центру надійшло до працівників Тернопільського відділу поліції 23 квітня ввечері від лікаря обласної дитячої лікарні. Медик розповіла, що шестимісячна пацієнтка поступила у заклад у стані клінічної смерті, врятувати її не вдалося.
“Правоохоронці виїхали на місце події. З’ясувалося, що жодні реанімаційні заходи не дали результатів. Рідні дитини припускають, що причиною могло стати комплексне щеплення, котре провели малюку вранці того трагічного дня. Дівчинка виглядала абсолютно здоровою, а ввечері її стан раптово погіршився”, — розповіли в поліції
За попередніми результатами судово-медичної експертизи смерть немовляти настала від гострої дихальної недостатності. Загалом буде проведено ще ряд експертиз, для встановлення, чи дійсно такі летальні ускладнення могло спричинити вакцинування.
Відомості про подію внесено до єдиного реєстру розслідування злочинів згідно статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “природна смерть”. Розслідування триває.
Нагадаємо, смерть дитини, яка сталася у Сумській області, стала підставою для заборони вакцини БЦЖ болгарського виробництва.