Через смерть дитини в Україні заборонили болгарську вакцину
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Смерть дитини, яка сталася у Сумській області, стала підставою для заборони вакцини БЦЖ болгарського виробництва. Про це УНН повідомляє з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
До служби надійшло повідомлення, що після імунізації померла людина.
На підставі надходження від Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області карти-повідомлення КЗ “Білопільська ЦРЛ” від 25.02.2018 про випадок несприятливої події після імунізації (летальний випадок) при застосуванні медичного імунобіологічного препарату Вакцина БЦЖ, ліофілізована /BGG VACCINE FREEZE-DRIED, порошок та розчиник для приготування суспензії для внутрішніх ін.’єкцій...Тимчасово забороняю реалізацію та застосування медичного імунобіологічного препарату БЦЖ, ліофілізована /BGG VACCINE FREEZE-DRIED...", — йдеться у розпорядженні Держлікслужби.
Всі установи, які зберігають та реалізують препарат мають негайно помістити його у карантин у випадку виявлення відповідної серії вакцини (серія 297).
Нагадаємо, раніше Держлікслужба заборонила партію вакцин від кору.
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