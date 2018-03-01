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Через смерть дитини в Україні заборонили болгарську вакцину

Через смерть дитини в Україні заборонили болгарську вакцину

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Смерть дитини, яка сталася у Сумській області, стала підставою для заборони вакцини БЦЖ болгарського виробництва. Про це УНН повідомляє з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

До служби надійшло повідомлення, що після імунізації померла людина.

На підставі надходження від Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області карти-повідомлення КЗ “Білопільська ЦРЛ” від 25.02.2018 про випадок несприятливої події після імунізації (летальний випадок) при застосуванні медичного імунобіологічного препарату Вакцина БЦЖ, ліофілізована /BGG VACCINE FREEZE-DRIED, порошок та розчиник для приготування суспензії для внутрішніх ін.’єкцій...Тимчасово забороняю реалізацію та застосування медичного імунобіологічного препарату БЦЖ, ліофілізована /BGG VACCINE FREEZE-DRIED...", — йдеться у розпорядженні Держлікслужби.

Всі установи, які зберігають та реалізують препарат мають негайно помістити його у карантин у випадку виявлення відповідної серії вакцини (серія 297).

Нагадаємо, раніше Держлікслужба заборонила партію вакцин від кору.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В МОЗ оприлюднили загальні дані щодо охоплення щепленнями по Україні серед дітей

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