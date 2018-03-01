Из-за смерти ребенка в Украине запретили болгарскую вакцину
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Смерть ребенка, которая произошла в Сумской области, стала основанием для запрета вакцины БЦЖ болгарского производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
В службу поступило сообщение, что после иммунизации умер человек.
На основании поступления от Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Сумской области карты-сообщения КЗ "Белопольская ЦРБ" от 25.02.2018 о случае неблагоприятного события после иммунизации (летальный случай) при применении медицинского иммунобиологического препарата вакцина БЦЖ, лиофилизированная/BGG VACCINE FREEZE-DRIED, порошок и растворитель, для приготовления суспензии для внутренних иньекций... Временно запрещаю реализацию и применение медицинского иммунобиологического препарата БЦЖ, лиофилизированная/BGG VACCINE FREEZE-DRIED... ", - говорится в розпорядженни Гослекслужбы.
Все учреждения, которые сохраняют и реализуют препарат должны немедленно поместить его в карантин в случае выявления соответствующей серии вакцины (серия 297).
Напомним, ранее Гослекслужба запретила партию вакцин от кори.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минздраве обнародовали общие данные по охвату прививками по Украине среди детей