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Из-за смерти ребенка в Украине запретили болгарскую вакцину

Из-за смерти ребенка в Украине запретили болгарскую вакцину

Киев  •  УНН

 • 14319 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Смерть ребенка, которая произошла в Сумской области, стала основанием для запрета вакцины БЦЖ болгарского производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

В службу поступило сообщение, что после иммунизации умер человек.

На основании поступления от Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Сумской области карты-сообщения КЗ "Белопольская ЦРБ" от 25.02.2018 о случае неблагоприятного события после иммунизации (летальный случай) при применении медицинского иммунобиологического препарата вакцина БЦЖ, лиофилизированная/BGG VACCINE FREEZE-DRIED, порошок и растворитель, для приготовления суспензии для внутренних иньекций... Временно запрещаю реализацию и применение медицинского иммунобиологического препарата БЦЖ, лиофилизированная/BGG VACCINE FREEZE-DRIED... ", - говорится в розпорядженни Гослекслужбы.

Все учреждения, которые сохраняют и реализуют препарат должны немедленно поместить его в карантин в случае выявления соответствующей серии вакцины (серия 297).

Напомним, ранее Гослекслужба запретила партию вакцин от кори.

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