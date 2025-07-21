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В Тернополе задержали водителя, который катал пассажира на капоте

Киев • УНН

 • 374 просмотра

В Тернополе полиция задержала 22-летнего водителя Dacia, который перевозил пассажира на капоте. Мужчина признал свою вину, ему вынесено постановление за нарушение правил перевозки пассажиров.

В Тернополе задержали водителя, который катал пассажира на капоте

В Тернополе полиция зафиксировала случай, когда пассажир ехал, сидя на капоте автомобиля Dacia. За рулем был 22-летний водитель, который признал свою ошибку. Об этом сообщает патрульная полиция Украины, пишет УНН.

Детали

Камеры и водители зафиксировали, как по городу едет авто Dacia, а на его капоте сидит человек. Патрульные оперативно отреагировали и разыскали автомобиль.

"За рулем был 22-летний мужчина. Он признал, что это была глупая идея и признался, что не подумал о последствиях", – говорится в сообщении.

Патрульные вынесли на водителя постановление по части первой статьи 122 (Нарушение правил перевозки пассажиров) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
Тернополь
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