У Тернополі затримали водія, який катав пасажира на капоті
Київ • УНН
У Тернополі поліція затримала 22-річного водія Dacia, який перевозив пасажира на капоті. Чоловік визнав свою провину, йому винесено постанову за порушення правил перевезення пасажирів.
У Тернополі поліція зафіксувала випадок, коли пасажир їхав, сидячи на капоті автомобіля Dacia. За кермом був 22-річний водій, який визнав свою помилку. Про це повідомляє патрульна поліція України, пише УНН.
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Камери та водії зафіксували, як містом їде авто Dacia, а на його капоті сидить людина. Патрульні оперативно відреагували та розшукали автомобіль.
"За кермом був 22-річний чоловік. Він визнав, що це була дурна ідея та зізнався, що не подумав про наслідки", – йдеться у повідомленні.
Патрульні винесли на керманича постанову за частиною першою статті 122 (Порушення правил перевезення пасажирів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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