У Тернополі затримали водія, який катав пасажира на капоті

$41.750.12
48.610.15
ukenru
РНБО запровадила реальний мораторій на перевірки бізнесу - Зеленський
17:25 • 1420 перегляди
РНБО запровадила реальний мораторій на перевірки бізнесу - Зеленський
15:58 • 12590 перегляди
Україна хоче обговорити з рф у Туреччині повернення полонених, дітей та зустріч лідерів – Зеленський
Ексклюзив
15:11 • 45423 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
14:45 • 29241 перегляди
Скільки фруктів та ягід можна вживати щодня та чи є протипоказання - пояснює нутриціолог
Ексклюзив
14:09 • 55711 перегляди
У Раді пропонують надати літакобудівним підприємствам пільги в межах Defence City для збереження потенціалу
12:26 • 37068 перегляди
Його курував заступник керівника охорони Януковича: у найелітнішому закритому підрозділі НАБУ виявили "крота" фсб
Ексклюзив
21 липня, 10:21 • 47890 перегляди
Баганець: НАБУ найчастіше допускає витоки інформації щодо слідчих дій
Ексклюзив
21 липня, 10:00 • 55868 перегляди
Майже сотня громадян стала жертвами торгівлі людьми за перші шість місяців 2025 року - Мінсоцполітики
21 липня, 09:37 • 50744 перегляди
Зеленський призначив нових послів у 16 країнах та міжнародних організаціях: укази
Ексклюзив
21 липня, 09:08 • 47293 перегляди
Обшуки без судових ухвал у підозрюваних в держзраді виправдані - нардеп Власенко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.1м/с
69%
744мм
Популярнi новини
"Щоб ні в кого не було сумніву щодо прозорості діяльності Офісу Генерального прокурора": Кравченко пояснив, чому особисто підтримує обвинувачення у справі Молочного21 липня, 09:16 • 72000 перегляди
Шайло Джолі та її імовірну дівчину помітили в авто під час пристрасних обіймів21 липня, 10:04 • 16344 перегляди
Нова російська тактика застосування "шахедів" збільшує кількість влучань в Україні - FT21 липня, 11:03 • 72572 перегляди
Зеленський визначив п'ять пріоритетів для української дипломатії: деталі13:43 • 48970 перегляди
Гучні заяви замість дій: голова АРМА Дума ігнорує внутрішні перевірки на тлі кримінальної справи15:24 • 32514 перегляди
Публікації
Гучні заяви замість дій: голова АРМА Дума ігнорує внутрішні перевірки на тлі кримінальної справи15:24 • 33284 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
15:11 • 45407 перегляди
У Раді пропонують надати літакобудівним підприємствам пільги в межах Defence City для збереження потенціалу
Ексклюзив
14:09 • 55699 перегляди
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 376897 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 297767 перегляди
Актуальнi люди
Денис Шмигаль
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Борис Пісторіус
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Крим
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 104272 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 199382 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 216797 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 214580 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 215133 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Мі-8
Gepard (зенітна установка)
Шахед-136
Ручна граната

У Тернополі затримали водія, який катав пасажира на капоті

Київ • УНН

 • 872 перегляди

У Тернополі поліція затримала 22-річного водія Dacia, який перевозив пасажира на капоті. Чоловік визнав свою провину, йому винесено постанову за порушення правил перевезення пасажирів.

У Тернополі затримали водія, який катав пасажира на капоті

У Тернополі поліція зафіксувала випадок, коли пасажир їхав, сидячи на капоті автомобіля Dacia. За кермом був 22-річний водій, який визнав свою помилку. Про це повідомляє патрульна поліція України, пише УНН.

Деталі

Камери та водії зафіксували, як містом їде авто Dacia, а на його капоті сидить людина. Патрульні оперативно відреагували та розшукали автомобіль.

"За кермом був 22-річний чоловік. Він визнав, що це була дурна ідея та зізнався, що не подумав про наслідки", – йдеться у повідомленні.

Патрульні винесли на керманича постанову за частиною першою статті 122 (Порушення правил перевезення пасажирів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Висмикнув чеку: на Тернопільщині у медзакладі здетонувала навчальна граната21.07.25, 18:01 • 2360 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Кримінал та НП
Тернопіль
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9