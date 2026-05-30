В Техасе люди на три часа застряли на вершине 30-метровых американских горок

Киев • УНН

 • 990 просмотра

В парке Pleasure Pier из-за поломки аттракциона Iron Shark восемь пассажиров застряли на высоте 30 метров. Пожарные спасали людей более трех часов.

Восемь человек более трех часов висели на вершине высоких американских горок, прежде чем пожарные спасли их по одному в парке развлечений в штате Техас в США, сообщили официальные лица, пишет УНН со ссылкой на Fox News. 

По данным полиции Галвестона, около 17:35 по местному времени в четверг власти прибыли на место происшествия в Pleasure Pier в Галвестоне, где произошла поломка американских горок Iron Shark.

По словам официальных лиц, на аттракционе находилось восемь человек, когда он остановился.

Пожарная служба Галвестона использовала автолестницу для извлечения застрявших пассажиров по одному с помощью страховочных ремней, процесс занял около трех с половиной часов.

Неисправность была показана в прямом эфире местными телеканалами, запечатлевшими пассажиров, застрявших у вершины 30-метрового вертикального подъема аттракциона.

Чиновники не сообщили, что стало причиной неисправности аттракциона.

Юлия Шрамко

