В Техасе число погибших в результате мощного наводнения достигло 82 человек: в регион введена Национальная гвардия

В Техасе число погибших в результате катастрофического наводнения достигло по меньшей мере 82 человек, десятки людей считаются пропавшими без вести. Ожидается, что новая волна дождей приведет к повышению уровня воды в округе Керр, где расположен лагерь для девочек "Мистик", и чиновники предупреждают о потенциальных последствиях, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По меньшей мере 82 человека погибли в результате наводнения, которое прошло через центральный Техас в течение выходных. Среди жертв по меньшей мере 28 детей в округе Керр, где 10 девочек и один воспитатель из лагеря "Мистик" до сих пор считаются пропавшими без вести. Число жертв растет, поскольку местные службы чрезвычайных ситуаций по всему штату проводят поисково-спасательные и восстановительные работы.

Водные пути в некоторых наиболее разрушенных районах центрального Техаса снова начинают пополняться из-за усиления дождей в этом районе. Губернатор Грег Эбботт заявил, что воскресное внезапное наводнение все еще может представлять опасность для некоторых регионов Техаса в течение следующих нескольких дней, поскольку ожидаются "еще более сильные дожди".

Бригады спасателей продолжают поиски 10 кемперов и одного вожатого из лагеря "Мистик", летнего лагеря для девочек вблизи реки Гваделупе. Спасатели осуществляют поиски на суше и в воздухе, а Национальная гвардия Техаса использует военные дроны с дистанционным управлением, которые обычно используются военными для наблюдения.

Записи свидетельствуют, что чиновники округа Керр ранее рассматривали возможность установки сирен предупреждения о наводнении, но план так и не был реализован. Хотя Национальная метеорологическая служба выдала ряд предупреждений перед штормом, возникли вопросы относительно укомплектования штата и его способности связаться с жителями во время стихийного бедствия.

Кто задействован в спасательной операции

Сотни местных и государственных спасателей участвуют в поисково-спасательных операциях в округе Керр, одном из наиболее пострадавших районов, где десятки взрослых и детей погибли или пропали без вести в результате внезапного наводнения.

По данным офиса шерифа округа Керр, в операции участвуют более 400 человек из примерно 20 агентств. Это включает более десятка подразделений K9, которые работают вокруг реки Гваделупе, уровень которой поднялся более чем на шесть метров менее чем за два часа во время пика наводнения в начале Четвертого июля.

По данным офиса шерифа, для помощи в спасательных операциях также было задействовано более 100 воздушных, водных и наземных транспортных средств.

Национальная гвардия Техаса и Воздушная Национальная гвардия развернули вертолеты Black Hawk для помощи в поисково-спасательных операциях. Их спасательные операции "привели к успешному спасению 520 человек", сообщили военные Техаса. Всего было проведено 361 воздушная эвакуация с помощью Black Hawks и 159 наземных спасений.

Дополнение

Национальная метеорологическая служба США объявила чрезвычайную ситуацию для отдельных районов округа Керр после интенсивных дождей, которые подняли уровень воды до 30 см.

Городской чиновник Далтон Райс сообщил журналистам, что экстремальное наводнение произошло до рассвета, почти без какого-либо предупреждения, что сделало невозможным эвакуационные мероприятия.

Это произошло очень быстро, за очень короткий промежуток времени, который невозможно было предсказать даже с помощью радара. Все произошло менее чем за два часа - сказал Райс.

Белый дом отверг обвинения в ненадлежащем кадровом укомплектовании метеорологической службы в связи со стихией в Техасе