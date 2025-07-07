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В Техасі кількість загиблих внаслідок потужної повені сягла 82 особи: в регіон введено Національну гвардію

Київ • УНН

 • 1846 перегляди

У Техасі внаслідок катастрофічної повені загинуло щонайменше 82 особи, десятки вважаються зниклими безвісти, включаючи 10 дівчаток та вихователя з табору "Містик". Очікується нова хвиля дощів, що може погіршити ситуацію.

В Техасі кількість загиблих внаслідок потужної повені сягла 82 особи: в регіон введено Національну гвардію

В Техасі кількість загиблих внаслідок катастрофічної повені сягнула щонайменше 82 осіб, десятки людей вважаються зниклими безвісти. Очікується, що нова хвиля дощів призведе до підвищення рівня води в окрузі Керр, де розташований табір для дівчат "Містик", і чиновники попереджають про потенційні наслідки, пише УНН з посилання на CNN.

Деталі

Щонайменше 82 людини загинули внаслідок повені, яка пройшла через центральний Техас протягом вихідних. Серед жертв щонайменше 28 дітей в окрузі Керр, де 10 дівчаток та один вихователь з табору "Містик" досі вважаються зниклими безвісти. Кількість жертв зростає, оскільки місцеві служби надзвичайних ситуацій по всьому штату проводять пошуково-рятувальні та відновлювальні роботи.

Водні шляхи в деяких найбільш зруйнованих районах центрального Техасу знову починають поповнюватися через посилення дощів у цьому районі. Губернатор Грег Ебботт заявив, що недільна раптова повінь все ще може становити небезпеку для деяких регіонів Техасу протягом наступних кількох днів, оскільки очікуються "ще сильніші дощі".

Бригади рятувальників продовжують пошуки 10 кемперів та одного вожатого з табору "Містик", літнього табору для дівчат поблизу річки Гваделупе. Рятувальники здійснюють пошуки на суші та в повітрі, а Національна гвардія Техасу використовує військові дрони з дистанційним керуванням, які зазвичай використовуються військовими для спостереження.

Записи свідчать, що чиновники округу Керр раніше розглядали можливість встановлення сирен попередження про повінь, але план так і не був реалізований. Хоча Національна метеорологічна служба видала низку попереджень перед штормом, виникли питання щодо укомплектування штату та його здатності зв’язатися з мешканцями під час стихійного лиха.

Хто залучений до рятувальної операції

Сотні місцевих та державних рятувальників беруть участь у пошуково-рятувальних операціях в окрузі Керр, одному з найбільш постраждалих районів, де десятки дорослих і дітей загинули або пропали безвісті внаслідок раптової повені.

За даними офісу шерифа округу Керр, в операції беруть участь понад 400 людей з приблизно 20 агентств. Це включає понад десяток підрозділів K9, які працюють навколо річки Гваделупе, рівень якої піднявся більш ніж на шість метрів менш ніж за дві години під час піку повені на початку Четвертого липня.

За даними офісу шерифа, для допомоги в рятувальних операціях також було задіяно понад 100 повітряних, водних та наземних транспортних засобів.

Національна гвардія Техасу та Повітряна Національна гвардія розгорнули гелікоптери Black Hawk для допомоги в пошуково-рятувальних операціях. Їхні рятувальні операції "призвели до успішного порятунку 520 осіб", повідомили військові Техасу. Загалом було проведено 361 повітряну евакуацію за допомогою Black Hawks та 159 наземних порятунків.

Доповнення

Національна метеорологічна служба США оголосила надзвичайну ситуацію для окремих районів округу Керр після інтенсивних дощів, який підняв рівень води до 30 см.

Міський чиновник Далтон Райс повідомив журналістам, що екстремальна повінь сталася до світанку, майже без жодного попередження, що унеможливило евакуаційні заходи.

Це сталося дуже швидко, за дуже короткий проміжок часу, який неможливо було передбачити навіть за допомогою радара. Усе відбулося менш ніж за дві години

- сказав Райс.

Білий дім відкинув звинувачення у неналежному кадровому укомплектуванні метеорологічної служби у зв'язку зі стихією в Техасі 07.07.25, 07:45 • 1087 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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