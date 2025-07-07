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Белый дом отверг обвинения в ненадлежащем кадровом укомплектовании метеорологической службы в связи со стихией в Техасе

Киев • УНН

 • 440 просмотра

Белый дом назвал «отвратительными» заявления о ненадлежащем кадровом обеспечении метеорологической службы во время масштабного наводнения в Техасе. Администрация Трампа планирует сократить 800 рабочих мест в NOAA и ее бюджет на 30%, что вызвало критику.

Белый дом отверг обвинения в ненадлежащем кадровом укомплектовании метеорологической службы в связи со стихией в Техасе

Белый дом расценил как «отвратительные» заявления о ненадлежащем кадровом обеспечении метеорологической службы в связи с масштабным наводнением в Техасе. Об этом информирует NBC News, передает УНН.

Детали

Критики обвиняют администрацию Трампа в сокращении расходов.

Администрация Дональда Трампа уже приказала сократить 800 рабочих мест в научной и климатической организации NOAA, материнской организации Национальной метеорологической службы (NWS), которая прогнозирует и предупреждает об экстремальных погодных условиях, таких как наводнения в Техасе. Также планируется сокращение ее бюджета на 30%, что должно быть одобрено Конгрессом.

По мнению критиков, среди которых немало уволенных при сокращении специалистов, прогнозы недооценивали количество дождей. Также поставили вопрос о том, какие предупреждения были разосланы жителям.

Эбигейл Джексон, пресс-секретарь Белого дома, заявила телеканалу NBC News, что эти обвинения являются «отвратительной» ложью, направленной против политических оппонентов.

NWS выполнила свою работу, даже выпустив предупреждение о наводнении более чем за 12 часов до его начала

- цитирует Джексон NBC News.

Тем временем, согласно официальным сообщениям, количество смертельных жертв наводнения достигло 82 человек, из которых 21 – дети. Ожидается, что цифра будет расти. Спасательная операция продолжается.

Напомним

Напомним, наводнение накрыло штат в пятницу, 4 июля. Национальная метеорологическая служба США объявила чрезвычайную ситуацию для отдельных районов округа Керр после интенсивных дождей, количество которых достигло до 30 см.  

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что ввел чрезвычайное положение в округе Керр штата Техас, где произошло наводнение. По его словам, это немедленно обеспечит спасателям необходимые ресурсы.  

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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