В течение двух лет в Украине погибли 542 ребенка от рук российских оккупантов

В течение полномасштабной агрессии РФ на территории Украины пострадал 1831 ребенок, - по состоянию на 11 апреля 2024 года известно, что 542 ребенка погибли. Об этом передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Согласно официальной информации ювенальных прокуроров, в течение периода февраль 2022 года - утро 11 апреля 2024 года, 542 ребенка погибли и более 1289 получили ранения различной степени тяжести в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

В целом, от рук оккупантов в Украине пострадал более 1831 ребенок. Более всего пострадало детей в следующих областях: Донецкая - 529, Харьковская - 346, Херсонская - 149, Киевская - 130, Днепропетровская - 130, Запорожская - 107, Николаевская - 103.

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Информация относительно нескольких дней накануне:

9 апреля в результате обстрела врага г. Константиновка Донецкой области погиб 12-летний мальчик.

10 апреля из-за обстрела войсками рф г. Черноморск Одесской области погибла 10-летняя и пострадала 4-летняя девочка.

10 апреля в результате обстрела оккупантами г. Липцы Харьковского района Харьковской области погибла 13-летняя девочка, ранения получил 16-летний парень.

Напомним,

В результате российского ракетного обстрела Днепра ранения получили 13 человек, в том числе 5 детей; 8 пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Харьков и область под атакой: рф нанесла по меньшей мере 9 ударов