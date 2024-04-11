Харьков и область под атакой: рф нанесла по меньшей мере 9 ударов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  112979 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  111744 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  114889 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  110288 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  85107 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  114886 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115060 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114330 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108110 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113495 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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9 апреля 2024, 13:31  •  167472 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  386226 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  406704 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  464319 просмотра

Харьков и область под атакой: рф нанесла по меньшей мере 9 ударов

По меньшей мере 9 российских ударов были нанесены по Харькову и области, что привело к возможным перебоям в электроснабжении, а количество жертв все еще оценивается.

Война •   •  14606 просмотра
Харьков и область под атакой: рф нанесла по меньшей мере 9 ударов

В Запорожской области произошли взрывы

О взрывах в Запорожской области сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Война •   •  16016 просмотра
В Запорожской области произошли взрывы

В Харькове прогремела серия взрывов

рф нанесла по меньшей мере пять ударов по Харькову, по словам главы ОВА Олега Синегубова.

Война •   •  18546 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов

Ракета рф выпущена в сторону Миргорода

Вражеская ракета была выпущена в сторону города Миргород, согласно сообщению Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  20587 просмотра
Ракета рф выпущена в сторону Миргорода

За 11 часов Рада рассмотрела 4294 поправки к закону о мобилизации

Верховная Рада рассмотрела 4294 поправки к законопроекту о мобилизации за 11-часовое заседание.

Война •   •  21799 просмотра
За 11 часов Рада рассмотрела 4294 поправки к закону о мобилизации

Объявлена воздушная тревога в Киеве и регионах

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов российских баллистических ракет, а жителей призывают немедленно искать укрытие.

Война •   •  23639 просмотра
Объявлена воздушная тревога в Киеве и регионах

В Украине пройдет чешско-украинский театральный "Фестиваль взаимности"

Чешско-украинский театральный "Фестиваль взаимности" состоится в 5 городах Украины с 12 по 28 апреля 2024 года.

Культура •   •  21335 просмотра
В Украине пройдет чешско-украинский театральный "Фестиваль взаимности"

Бомбардировщики рф Ту-95МС маневрировали вблизи пусковых рубежей

российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС маневрировали вблизи пусковых рубежей. Существует вероятность нанесения ударов крылатыми ракетами по Украине около 4:15-4:30 утра.

Война •   •  22185 просмотра
Бомбардировщики рф Ту-95МС маневрировали вблизи пусковых рубежей

Зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников в западном направлении через несколько областей Украины

Вражеские ударные беспилотники были зафиксированы, двигаясь в западном направлении над несколькими регионами Украины.

Война •   •  22478 просмотра
Зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников в западном направлении через несколько областей Украины

Более 220 агрессивных мигрантов пытались нелегально пересечь границу из беларуси в Польшу

Группа из более 220 агрессивно настроенных мигрантов из беларуси попыталась нелегально пересечь границу с Польшей силой, но была отбита польской пограничной службой и войсками.

Новости Мира •   •  22704 просмотра
Более 220 агрессивных мигрантов пытались нелегально пересечь границу из беларуси в Польшу