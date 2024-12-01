В Тбилиси силовики применяют дымовые шашки и водометы с целью разогнать протестующих

В Тбилиси силовики снова разгоняют протестующих, используя водометы и дымовые шашки. об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

В центре Тбилиси, на проспекте Руставели, продолжаются столкновения между протестующими и силовиками. Спецназ начал разгон демонстрантов, используя водометы и дымовые шашки. Протестующие отвечают пиротехническими средствами.

На месте происшествия активизировались правоохранители, которые движутся к площади Республики с трех направлений. Напряженность сохраняется.

Полиция применила водометы против протестующих в центре Тбилиси