В Тбилиси силовики применяют дымовые шашки и водометы с целью разогнать протестующих
Киев • УНН
В центре Тбилиси происходят столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Спецназ использует водометы и дымовые шашки, протестующие отвечают пиротехникой.
В Тбилиси силовики снова разгоняют протестующих, используя водометы и дымовые шашки. об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
В центре Тбилиси, на проспекте Руставели, продолжаются столкновения между протестующими и силовиками. Спецназ начал разгон демонстрантов, используя водометы и дымовые шашки. Протестующие отвечают пиротехническими средствами.
На месте происшествия активизировались правоохранители, которые движутся к площади Республики с трех направлений. Напряженность сохраняется.
Полиция применила водометы против протестующих в центре Тбилиси30 нояб. 2024, 21:34 • 11187 просмотров