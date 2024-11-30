Полиция применила водометы против протестующих в центре Тбилиси

В центре грузинской столицы полиция применила водометы для разгона толпы возле парламента. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Обнародованные в социальных сетях видео информируют, как правоохранители используют водометы, чтобы разогнать протестующих, которые требуют изменений в правительстве и возвращения к европейскому курсу.

Впрочем, несмотря на эти действия со стороны полиции, тысячи людей остаются на площади перед парламентом.

По словам корреспондентов, сегодняшняя акция стала более массовой по сравнению с протестами, произошедшими в предыдущие дни, когда полиция разгоняла демонстрации.

Напомним

Протестующие выступают против решений властей, отдаляющих Грузию от ее европейских стремлений.

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