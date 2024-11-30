Полиция применила водометы против протестующих в центре Тбилиси
Киев • УНН
В столице Грузии полиция использовала водометы для разгона демонстрантов у здания парламента. Тысячи протестующих требуют изменений в правительстве и возвращения к европейскому курсу.
В центре грузинской столицы полиция применила водометы для разгона толпы возле парламента. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Обнародованные в социальных сетях видео информируют, как правоохранители используют водометы, чтобы разогнать протестующих, которые требуют изменений в правительстве и возвращения к европейскому курсу.
Впрочем, несмотря на эти действия со стороны полиции, тысячи людей остаются на площади перед парламентом.
По словам корреспондентов, сегодняшняя акция стала более массовой по сравнению с протестами, произошедшими в предыдущие дни, когда полиция разгоняла демонстрации.
Напомним
Протестующие выступают против решений властей, отдаляющих Грузию от ее европейских стремлений.
Протесты в Тбилиси: загорелся пожар в здании парламента30 нояб. 2024, 20:30 • 9389 просмотров