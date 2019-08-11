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В Танзании на дороге взорвался бензовоз: погибли более 60 человек, 70 пострадавших

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. По меньшей мере 61 человек погиб и еще 70 пострадали в результате взрыва бензовозов на оживленной дороге в Танзании. Об этом сообщает телеканал CNN, информирует УНН.

По словам регионального комиссара Морогоро Кебве Стефана, автомобиль перевернулся на дороге в Морогоро, в 175 километрах (109 милях) к западу от Дар-эс-Салама.

“Грузовик ехал на высокой скорости и пыталась избежать мотоциклиста на главной дороге возле автобусной станции Мсамву. Водитель, похоже, потерял контроль, и грузовик перевернулся”, — приводит слова свидетеля телеканал.

Автобусная станция, возле которой это произошло, служит основным узлом для пассажиров, путешествующих в другие части Танзании.

Стефан также рассказала, что авария привлекла большую толпу. Когда кто-то заметил, что топливо грузовика протекает, многие бросились за ведрами и контейнерами, чтобы забрать топливо.

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По словам очевидцев, на месте происшествия, когда грузовик взорвался примерно через 20 минут после аварии, находилось более 150 человек.

“Мы только что услышали взрыв, а затем мотоциклы падали везде, мы бегали вокруг”, — сказал Хамза Джонс, один из свидетелей. “Я упал, потому что все пытались убежать, и поэтому они толкали друг друга”, — добавил он.

Напомним, в результате взрыва автомобиля в Ливии погибло трое сотрудников ООН, двое получили ранения.

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