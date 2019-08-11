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Вибух стався на заводі біопалива в Бразилії

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Вибух великого резервуара з етанолом привів в суботу до пожежі на заводі з виробництва біопалива в бразильському місті Нова-Индепенденсия (південно-східний штат Сан-Паулу). Про це повідомив телеканал Globo з посиланням на місцеву пожежну службу, передає УНН.

За попередньою інформацією, горить сховище етанолу, в якому на момент інциденту перебували близько 30 тис. тонн палива.

За даними пожежної служби, резервуар розрахований на зберігання 64 млн. літрів етанолу. За інформацію видання, вибух скоріш за все стався через поломку кришки бака.

Прибулі на місце 18 пожежних розрахунків намагаються локалізувати полум'я і не дати йому перекинутися на інші розташовані поруч аналогічні об'єкти. Гасіння самого загоряння неможливо за відсутності спеціальної піни. Для того, щоб паливо в цистерні повністю вигоріло, може знадобитися до декількох днів, вважають представники екстрених служб.

Прес-служба підприємства повідомила про відсутність жертв і постраждалих в результаті інциденту, причини якого з'ясовуються. Даних про оцінки можливої ​​шкоди не наводиться.

Нагадаємо, у США підозрюють, що вибух в Архангельську відбувся під час випробування нової ракети.

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