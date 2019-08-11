Вибух стався на заводі біопалива в Бразилії

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Вибух великого резервуара з етанолом привів в суботу до пожежі на заводі з виробництва біопалива в бразильському місті Нова-Индепенденсия (південно-східний штат Сан-Паулу). Про це повідомив телеканал Globo з посиланням на місцеву пожежну службу, передає УНН.