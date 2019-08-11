Взрыв произошел на заводе биотоплива в Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Взрыв большого резервуара с этанолом привел в субботу к пожару на заводе по производству биотоплива в бразильском городе Нова-Индепенденсия (юго-восточный штат Сан-Паулу). Об этом сообщил телеканал Globo со ссылкой на местную пожарную службу, передает УНН.
По предварительной информации, горит хранилище этанола, в котором на момент инцидента находились около 30 тыс. тонн топлива. Прибывшие на место 18 пожарных расчетов пытаются локализовать пламя и не дать ему перекинуться на другие расположенные рядом аналогичные объекты. Тушение самого возгорания невозможно при отсутствии специальной пены. Для того, чтобы топливо в цистерне полностью выгорело, может потребоваться до нескольких дней, считают представители экстренных служб.
Пресс-служба предприятия сообщила об отсутствии жертв и пострадавших в результате инцидента, причины которого выясняются. Данных об оценках возможного ущерба не приводится.
Напомним, в США подозревают, что взрыв в Архангельске произошел во время испытания новой ракеты.