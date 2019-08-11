В Танзанії на дорозі вибухнув бензовоз: загинуло понад 60 осіб, 70 постраждалих

За словами регіонального комісара Морогоро Кебве Стефана, автомобіль перекинувся на дорозі в Морогоро, в 175 кілометрах (109 милях) на захід від Дар-ес-Салама.

“Вантажівка їхала на високій швидкості і намагалась уникнути мотоцикліста на головній дорозі біля автобусної станції Мсамву. Водій, схоже, втратив контроль, і вантажівка перекинулася”, — наводить слова свідка телеканал.

Автобусний станція, біля якої це відбулось, служить основним вузлом для пасажирів, які подорожують в інші частини Танзанії.

Стефан також розповіла, що аварія привернула велику юрбу. Коли хтось помітив, що топливо вантажівки протікає, багато кинулися за відрами і контейнерами, щоб забрати паливо.

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За словами очевидців, на місці події, коли вантажівка вибухнула приблизно через 20 хвилин після аварії, знаходилося понад 150 осіб.

“Ми тільки що почули вибух, а потім мотоцикли падали всюди, ми бігали навколо”, — сказав Хамза Джонс, один зі свідків. “Я впав, тому що все намагалися втекти, і тому вони штовхали один одного”, — додав він.

Нагадаємо, внаслідок вибуху автомобіля в Лівії загинуло троє співробітників ООН, двоє отримали поранення.