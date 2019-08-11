Гутерріш засудив підрив автомобіля в Лівії, внаслідок якого загинули співробітники ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив підрив автомобіля в Лівії, в результаті якого загинули троє співробітників всесвітньої організації і ще двоє постраждали. Про це йдеться в поширеній в суботу заяві офіційного представника генсека Стефана Дюжарріка, передає УНН.
“Генеральний секретар глибоко засуджує підрив машини, який відбувся сьогодні в Бенгазі, що в Лівії, — сказав він. — Двоє наших колег з ООН загинули в результаті вибуху, ще троє в числі постраждалих”.
Пізніше стало відомо, що загинув третій співробітник ООН з числа поранених. Сам вибух стався раніше в суботу, тоді в ООН повідомили про двох загиблих і трьох постраждалих співробітників.
Гутерріш також висловив глибокі співчуття сім’ям загиблих і побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.
“Він закликає лівійську владу докласти всіх зусиль для пошуку і залучення до відповідальності організаторів цієї атаки”, — вказав представник генсека.
Після повідомлень про загибель миротворців в Лівії Франція запросила проведення екстреної зустрічі Ради Безпеки ООН.
До сих пір жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за цей напад.