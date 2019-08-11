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Гутерріш засудив підрив автомобіля в Лівії, внаслідок якого загинули співробітники ООН

Гутерріш засудив підрив автомобіля в Лівії, внаслідок якого загинули співробітники ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив підрив автомобіля в Лівії, в результаті якого загинули троє співробітників всесвітньої організації і ще двоє постраждали. Про це йдеться в поширеній в суботу заяві офіційного представника генсека Стефана Дюжарріка, передає УНН.

“Генеральний секретар глибоко засуджує підрив машини, який відбувся сьогодні в Бенгазі, що в Лівії, — сказав він. — Двоє наших колег з ООН загинули в результаті вибуху, ще троє в числі постраждалих”.

Пізніше стало відомо, що загинув третій співробітник ООН з числа поранених. Сам вибух стався раніше в суботу, тоді в ООН повідомили про двох загиблих і трьох постраждалих співробітників.

Гутерріш також висловив глибокі співчуття сім’ям загиблих і побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.

“Він закликає лівійську владу докласти всіх зусиль для пошуку і залучення до відповідальності організаторів цієї атаки”, — вказав представник генсека.

Після повідомлень про загибель миротворців в Лівії Франція запросила проведення екстреної зустрічі Ради Безпеки ООН.

До сих пір жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за цей напад.

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