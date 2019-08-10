У результаті вибуху в лівійському Бенгазі загинули два співробітники ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Лівійські медпрацівники повідомили, що двоє співробітників ООН загинули, коли у торгового центру в східному місті Бенгазі вибухнув начинений вибухівкою автомобіль, передає УНН з посиланням на AP.
Так, Бенгазі є оплотом самопроголошеної Лівійської національної армії.
Влада повідомила, що вибух стався в суботу біля торгового центру "Аркан Молл" в районі Хавари, де люди збиралися за день до мусульманського свята Ід аль-Адхі для здійснення покупок.
Це місце знаходиться недалеко від офісів Місії ООН по підтримці в Лівії. Відеозаписи, поширені в мережах, показують, що, схоже, автомобілі, які згоріли, належать ООН, у той час як в небі піднімався густий дим.
Жодна група не взяла на себе відповідальність за цей напад.
Як повідомляв УНН, під час аварії літака національних авіаліній Ефіопії загинуло 22 співробітники ООН.