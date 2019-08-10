В результате взрыва в ливийском Бенгази погибли два сотрудника ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Ливийские медработники сообщили, что два сотрудника ООН погибли, когда у торгового центра в восточном городе Бенгази взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, передаёт УНН со ссылкой на AP.
Так, Бенгази является оплотом самопровозглашенной Ливийской национальной армии.
Власти сообщили, что взрыв произошел в субботу около торгового центра "Аркан Молл" в районе Хавари, где люди собирались за день до мусульманского праздника Ид аль-Адхи для совершения покупок.
Это место находится недалеко от офисов Миссии ООН по поддержке в Ливии. Видеозаписи, распространенные в сетях, показывают, что, похоже, сгорели принадлежащие ООН автомобили, в то время как в небе поднимался густой дым.
Ни одна группа не взяла на себя ответственность за это нападение.
Как сообщал УНН, при крушении самолета национальных авиалиний Эфиопии погибло 22 сотрудника ООН.