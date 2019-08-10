Ще один співробітник ООН помер від ран, отриманих під час вибуху в Бенгазі

До сих пір жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за цей напад.

Вибух стався раніше в суботу, в ООН повідомили про двох загиблих і трьох постраждалих співробітників.

Як повідомляв УНН, під час аварії літака національних авіаліній Ефіопії загинуло 22 співробітники ООН.