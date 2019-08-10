Ще один співробітник ООН помер від ран, отриманих під час вибуху в Бенгазі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Ще один співробітник ООН помер від ран, отриманих під час вибуху автомобіля в лівійському місті Бенгазі, в результаті чого число жертв інциденту серед співробітників всесвітньої організації збільшилася до трьох. Про це в суботу повідомило агентство Reuters з посиланням на медиків, передає УНН.
До сих пір жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за цей напад.
Вибух стався раніше в суботу, в ООН повідомили про двох загиблих і трьох постраждалих співробітників.
Як повідомляв УНН, під час аварії літака національних авіаліній Ефіопії загинуло 22 співробітники ООН.