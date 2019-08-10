Еще один сотрудник ООН умер от ран, полученных при взрыве в Бенгази
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Еще один сотрудник ООН умер от ран, полученных при взрыве автомобиля в ливийском городе Бенгази, в результате чего число жертв инцидента среди сотрудников всемирной организации увеличилась до трех. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на медиков, передает УНН.
До сих пор ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение.
Взрыв произошел ранее в субботу, в ООН сообщили о двух погибших и трех пострадавших сотрудников.
Как сообщал УНН, во время аварии самолета национальных авиалиний Эфиопии погибли 22 сотрудника ООН.