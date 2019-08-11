Гутерриш осудил подрыв автомобиля в Ливии, в результате которого погибли сотрудники ООН

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 91016 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 99965 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128884 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138940 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127071 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128531 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130548 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153175 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151133 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

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Гутерриш осудил подрыв автомобиля в Ливии, в результате которого погибли сотрудники ООН

Гутерриш осудил подрыв автомобиля в Ливии, в результате которого погибли сотрудники ООН

Киев  •  УНН

 • 11651 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил подрыв автомобиля в Ливии, в результате которого погибли трое сотрудников всемирной организации и еще двое пострадали. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, передает УНН.

“Генеральный секретарь глубоко осуждает подрыв машины, который состоялся сегодня в Бенгази, в Ливии, — сказал он. — Двое наших коллег из ООН погибли в результате взрыва, еще трое в числе пострадавших”.

Позже стало известно, что погиб третий сотрудник ООН из числа раненых. Сам взрыв произошел ранее в субботу, тогда в ООН сообщили про двух погибших и трех пострадавших сотрудников.

Гутерриш также выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

“Он призывает ливийские власти приложить все усилия для поиска и привлечения к ответственности организаторов этой атаки”, — отметил представитель генсека.

После сообщений о гибели миротворцев в Ливии Франция пригласила проведения экстренной встречи Совета Безопасности ООН.

До сих пор ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение.

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