Гутерриш осудил подрыв автомобиля в Ливии, в результате которого погибли сотрудники ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил подрыв автомобиля в Ливии, в результате которого погибли трое сотрудников всемирной организации и еще двое пострадали. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, передает УНН.
“Генеральный секретарь глубоко осуждает подрыв машины, который состоялся сегодня в Бенгази, в Ливии, — сказал он. — Двое наших коллег из ООН погибли в результате взрыва, еще трое в числе пострадавших”.
Позже стало известно, что погиб третий сотрудник ООН из числа раненых. Сам взрыв произошел ранее в субботу, тогда в ООН сообщили про двух погибших и трех пострадавших сотрудников.
Гутерриш также выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
“Он призывает ливийские власти приложить все усилия для поиска и привлечения к ответственности организаторов этой атаки”, — отметил представитель генсека.
После сообщений о гибели миротворцев в Ливии Франция пригласила проведения экстренной встречи Совета Безопасности ООН.
До сих пор ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение.