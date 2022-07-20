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В SWI предположили, что путин мог бы использовать ядерное оружие для сдерживания украинского контрнаступления в оккупированных территориях

В SWI предположили, что путин мог бы использовать ядерное оружие для сдерживания украинского контрнаступления в оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 188893 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Американский институт исследования войны в своем новом отчете предположили, что путин мог бы использовать ядерное оружие для сдерживания украинского контрнаступления в оккупированных территориях. Об этом сообщает УНН.

Подробности

После аннексии оккупированных территорий путин может прямо или косвенно заявить, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты территории рф, применяется к вновь присоединенным территориям.

Такие действия угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если украинские контрнаступления по освобождению оккупированной россией территории продолжатся. Путин может считать, что угроза ядерным оружием или его применение возобновят сдерживание россии.

Украина и ее западные партнеры могут уменьшить возможности поддержки украинского контрнаступления на оккупированных территориях Украины до того, как Кремль аннексирует их.

Напомним

Переговоры Эрдогана и путина: диктатор заявил о прогрессе в вопросе вывоза украинского зерна

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