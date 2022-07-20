В SWI припустили, що путін міг би використати ядерну зброю для стримування українського контрнаступу в окупованих територіях

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Після анексії окупованих територій путін може прямо чи опосередковано заявити, що російська доктрина, яка дозволяє застосування ядерної зброї для захисту території рф, застосовується до новоприєднаних територій.

Такі дії загрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо українські контрнаступи щодо звільнення окупованої росією території продовжаться. путін може вважати, що загроза ядерною зброєю або її застосування відновлять стримування росії.

Україна та її західні партнери можуть зменшити можливості для підтримки українського контрнаступу на окупованих територій України до того, як Кремль анексує їх.

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