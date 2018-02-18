В Всемирном банке напомнили Украине о ее долговых обязательствах

При этом он выразил уверенность, что Украина сможет выплатить свои долги и в этом, и в последующие годы.

"Уже есть план финансирования, который поможет вам это сделать. Вы не останетесь один на один с "долговой" проблемой. Но крайне важны две составляющие этого плана. Во-первых, речь идет об оптимизации управления государственным долгом, которая позволит избежать в будущем ситуации, когда большинство выплат пришлись на достаточно короткий период. Долговые выплаты надо планировать заранее", - подчеркнул представитель ВБ.

По его мнению, украинские органы власти должны изменить свои подходы к долговой политике, планируя не только привлечения средств, но и будущие выплаты по заимствованиям, растягивая эти выплаты во времени.

"Во-вторых, Украине важно сохранить доступ к финансированию не только Всемирного банка и МВФ, но и на внешних рынках заимствований. А привлекать средства, чтобы финансировать текущие долги, придется. Для того, чтобы была возможность получить новые кредиты, международные источники финансирования должны быть уверены в том, что украинская экономика будет развиваться", - сказал Муллер.

Он также добавил, что экономическая программа правительства Украины должна отвечать ожиданиям кредиторов.

"Долги нужно отдавать. Это хороший сигнал для кредиторов и возможность получить новое финансирование. Но, привлекая новые кредиты, надо быть очень осторожными. И, конечно, необходимо взвешенно подходить к суммам заимствований. Не нужно копить долги, потому что в будущем часть доходов государства пойдет на их выплаты, поэтому занимать надо, осознавая, что рост государственного долга - это не меньший риск, чем отказ от обслуживания долгов", - подчеркнул вице-президент ВБ.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирный банк предоставит Министерству образования и науки Украины экспертную помощь для создания электронной образовательной платформы и налаживания государственных закупок, уже в ближайшее время команда ВБ приедет в Украину для нужных МОН консультаций.