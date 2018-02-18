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В Світовому банку нагадали Україні про її боргові зобов'язання

В Світовому банку нагадали Україні про її боргові зобов'язання

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Україна повинна виплачувати свої боргові зобов'язання, а якщо країна відмовиться від обслуговування цих боргів, вона втратить можливість залучення нових кредитів на зовнішніх ринках. Про це заявив віце-президент Світового банку Сиріл Муллер в інтерв'ю ZN.UA,передає УНН.

При цьому він висловив упевненість, що Україна зможе виплатити свої борги і в цьому, і в наступні роки.

"Уже є план фінансування, який допоможе вам це зробити. Ви не залишитеся один на один із "борговою" проблемою. Але вкрай важливі дві складові цього плану. По-перше, мова йде про оптимізацію управління державним боргом, яка дозволить уникнути в майбутньому ситуації, коли більшість виплат припали на досить короткий період. Боргові виплати треба планувати заздалегідь", - наголосив представник СБ.

На його думку, українські органи влади повинні змінити свої підходи до боргової політики, плануючи не тільки залучення коштів, а й майбутні виплати за запозиченнями, розтягуючи ці виплати в часі.

"По-друге, Україні важливо зберегти доступ до фінансування не тільки Світового банку і МВФ, але і на зовнішніх ринках запозичень. А залучати кошти, щоб фінансувати поточні борги, доведеться. Для того, щоб була можливість отримати нові кредити, міжнародні джерела фінансування повинні бути впевнені в тому, що українська економіка буде розвиватися", - сказав Муллер.

Він також додав, що економічна програма уряду України повинна відповідати очікуванням кредиторів.

"Борги потрібно віддавати. Це хороший сигнал для кредиторів і можливість отримати нове фінансування. Але, залучаючи нові кредити, треба бути дуже обережними. І, звичайно, необхідно зважено підходити до сум запозичень. Не потрібно накопичувати борги, тому що в майбутньому частина доходів держави піде на їхні виплати, тому займати треба, усвідомлюючи, що зростання державного боргу - це не менший ризик, ніж відмова від обслуговування боргів", - підкреслив віце-президент СБ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Світовий банк надасть Міністерству освіти і науки України експертну допомогу для створення електронної освітньої платформи та налагодження державних закупівель, уже найближчим часом команда СБ приїде в Україну для потрібних МОН консультацій.

Українські Національні Новини

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