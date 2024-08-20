В Сумской области из-за обстрела подстанции был пожар, в Харьковской области враг атаковал бригаду энергетиков - Минэнерго

В Харьковской области под вражеский обстрел попала ремонтная бригада облэнерго, обошлось без пострадавших, а в Сумской области из-за обстрела одной из подстанций возник пожар, сейчас он ликвидирован, обесточивались потребители, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Последствия обстрелов

"Сумская область: из-за обстрела одной из подстанций возник пожар. Обесточились бытовые потребители. Пожар ликвидирован", - сообщили в Минэнерго.

В Сумской области враг ночью нанес ракетный удар по объектам энергетики: 72 населенных пункта без света

Состояние сетей

Южный регион: из-за технологических нарушений обесточивались подстанции и бытовые потребители двух областей, а также объекты ВИЭ. Питание восстановлено.

Юго-восточный регион: по технологическим причинам обесточивались высоковольтные подстанции, бытовые потребители, а также железная дорога (нарушений движения поездов не было). Питание восстановлено по резервной схеме.

Чрезвычайные ситуации

Кировоградская область: при осмотре линии обнаружена кража проводов общей длиной 100 м. Информация передана в полицию.

Харьковская область: под вражеский обстрел попала ремонтная бригада облэнерго. Персонал и техника не пострадали.

Обесточивание потребителей

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 5 494 потребителей, обесточенных в результате боевых действий. Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 550 населенных пунктов.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.63 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.