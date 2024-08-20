В Сумской области из-за обстрела подстанции был пожар, в Харьковской области враг атаковал бригаду энергетиков - Минэнерго
Киев • УНН
В Харьковской области обстреляна ремонтная бригада облэнерго, без пострадавших. В Сумской области из-за обстрела подстанции возник пожар, который ликвидирован. Всего 550 населенных пунктов остаются без электроснабжения.
В Харьковской области под вражеский обстрел попала ремонтная бригада облэнерго, обошлось без пострадавших, а в Сумской области из-за обстрела одной из подстанций возник пожар, сейчас он ликвидирован, обесточивались потребители, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
Последствия обстрелов
"Сумская область: из-за обстрела одной из подстанций возник пожар. Обесточились бытовые потребители. Пожар ликвидирован", - сообщили в Минэнерго.
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Состояние сетей
Южный регион: из-за технологических нарушений обесточивались подстанции и бытовые потребители двух областей, а также объекты ВИЭ. Питание восстановлено.
Юго-восточный регион: по технологическим причинам обесточивались высоковольтные подстанции, бытовые потребители, а также железная дорога (нарушений движения поездов не было). Питание восстановлено по резервной схеме.
Чрезвычайные ситуации
Кировоградская область: при осмотре линии обнаружена кража проводов общей длиной 100 м. Информация передана в полицию.
Харьковская область: под вражеский обстрел попала ремонтная бригада облэнерго. Персонал и техника не пострадали.
Обесточивание потребителей
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 5 494 потребителей, обесточенных в результате боевых действий. Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 550 населенных пунктов.
Ситуация на ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.63 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.