В Сумах снова прогремел взрыв

В Сумах в очередной раз за сегодня прогремел взрыв, сообщает УНН со ссылкой на "Суспільне".

В области и городе объявлена воздушная тревога.

15 августа россияне совершили 56 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 147 взрывов. Погиб один человек, еще трое получили ранения.



На фоне усиленных обстрелов на Сумщине не прекращается эвакуация из приграничных общин - сейчас выехало более 60% населения.