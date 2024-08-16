В Сумах снова прогремел взрыв
Киев • УНН
В Сумах произошел очередной взрыв, объявлена воздушная тревога. За день россияне совершили 56 обстрелов Сумщины, погиб один человек, трое ранены. Из приграничных общин эвакуировано более 60% населения.
В Сумах в очередной раз за сегодня прогремел взрыв, сообщает УНН со ссылкой на "Суспільне".
В области и городе объявлена воздушная тревога.
15 августа россияне совершили 56 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 147 взрывов. Погиб один человек, еще трое получили ранения.
На фоне усиленных обстрелов на Сумщине не прекращается эвакуация из приграничных общин - сейчас выехало более 60% населения.
Эксклюзив
И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу
Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°
Эксклюзив
ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
Эксклюзив
АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив
Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом
Эксклюзив
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
Эксклюзив