В Сумах работало ППО - глава МВА
Киев • УНН
В городе Сумы была зафиксирована работа противовоздушной обороны. Дрозденко сообщил в Telegram, что взрыв, который слышали местные жители, был результатом действий ПВО.
В Сумах жители слышали взрыв, работала противовоздушная оборона, сообщил глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко
«Взрыв, который слышали сумчане, - работа ПВО!», - написал Дрозденко в Telegram.
Ранее сообщалось о взрыве в Сумах.
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